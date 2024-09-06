Joe Biden'ın oğlu 1.4 milyon dolar vergi kaçırdığını kabul etti ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 1.4 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan federal vergi davasında, tüm suçlamaları kabul etti. Hunter Biden'ın duruşmalara katılmayacağı öğrenildi.

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İHA

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın 1.4 milyon vergi kaçırdığı iddiası Amerika gündemine oturmuştu.

İddiaların ardından Hunter Biden hakkında federal vergi davası açıldı.

SÜRPRİZ GELİŞME

Geçmiş dönemlerde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden Hunter Biden, federal vergi davasında uyuşturucu maddeler, hayat kadınları, lüks oteller ve pahalı kişisel eşyalara büyük meblağlar harcadığı halde, 2016'dan 2019'a kadar 1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Biden'ın davasında ilginç bir gelişme yaşandı.

VERGİ KAÇIRDIĞINI KABUL ETTİ

Hunter Biden, sürpriz bir kararla dava kapsamında kendisine yönetilen 9 suçlamanın tamamını kabul etti.

Biden'ın 17 yıla kadar hapis ve 450 bin dolara kadar para cezası alabileceğini söyleyen Los Angeles Federal Mahkemesi Yargıcı Mark Scarsi, kararın 16 Aralık'ta verileceğini açıkladı.

DURUŞMALARA KATILMAYACAK

Ceza davalarında suçunu kabul eden sanıkların savcılarla anlaşarak daha düşük cezalar alabildiği ABD’de, bu yöntemi hakim karşısına çıkmak istemeyen kişilerin tercih ettiği biliniyor.

PARTİYİ KORUMAK İÇİN YAPTIĞI BELİRTİLDİ

Hunter Biden’ın ise bu yolla 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde babasına ve Demokrat Parti'ye karşı siyasi koz olarak kullanılabilecek detayların haftalar sürecek duruşmalarda ortaya çıkmasını önlemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Hunter Biden hakkındaki suçlamaların babası Joe Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma ile yaptığı işler dahil diğer ticari ilişkilerine de odaklandığı biliniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)