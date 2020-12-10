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    Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a soruşturma

    Vergileri soruşturulan Hunter Biden, tarafsız bir soruşturmanın vergi işlerini "yasal ve gereğine uygun şekilde" hallettiği sonucuna ulaşacağından emin olduğunu söyledi.
    • AA
    • 10.12.2020 - 07:28
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    Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a soruşturma

    ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergileri nedeniyle soruşturma açıldı.

    Soruşturmanın Delaware eyaletinde federal savcılar tarafından yürütüldüğünü belirten Hunter Biden, "Dün ilk kez Adalet Bakanlığının Delaware'deki ofisinin avukatımı bilgilendirdiğini ve vergilerim hakkında soruşturma yürütüldüğünü öğrendim." ifadesini kullandı.

    “OĞLUYLA GURUR DUYUYOR”

    Hunter Biden, tarafsız bir soruşturmanın vergi işlerini ''yasal ve gereğine uygun şekilde'' hallettiği sonucuna ulaşacağından emin olduğunu belirtti.

    Biden'ın geçiş ekibi ise soruşturmaya ilişkin “Joe Biden'ın oğluyla gurur duyduğu” açıklamasını yaptı.

    Joe Biden ın oğlu Hunter Biden a soruşturma #1

    CUMHURİYETÇİLERİN HEDEFİNDEYDİ

    Hunter Biden, seçim sürecinde sık sık Cumhuriyetçilerin hedefi haline gelmiş,  Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

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