Joe Biden'ın sessizliği İsrail basınında

İsrail merkezli gazeteler, Tel Aviv'i destekleyici bir açıklamada bulunmayan Biden'a tepki gösterdi.

ABD, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e tepki göstermekten çekiniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenledikleri basın toplantılarında, Tel Aviv'i kınamaktan kaçınmıştı.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi'yle yaptığı görüşmede, "İsrail’e atılan füzelerden endişeli" olduklarını bildirdi.

"BIDEN HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Sessizliğini koruyan ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail basınının gündemine oturdu.

Times of Israel gazetesindeki bir analizde, "Biden'ın, Orta Doğu'daki şiddete ılımlı tepki vererek herkesi memnun etmeye çalıştığı" belirtildi.

Analizde, ABD'nin "her iki tarafı" da eleştiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bildirisinin geçişini engellediği, ancak bunun ne İsrail ne de Filistinliler için "etkileyici" olmadığı kaydedildi.

"BIDEN YÖNETİMİYLE ANLAŞMAZLIK İÇİNDEYİZ"

İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan'ın, Beyaz Saray'a tepki gösterdiği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden yönetimiyle anlaşmazlık içindeyiz ve Filistinlilerin şiddeti ışığında bunu görmesini umuyoruz." dediği belirtildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı düzenlerken, diğer taraftan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarmakla tehdit ediyor.

"HER İKİ TARAFI DA MEMNUN EDEMEDİ"

Gazze'ye düzenlenen kanlı saldırılar da İsrail'in ölümcül politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazete, "şiddet dalgasından hem önce hem de sonra Biden yönetiminin İsrail ve Filistinli tarafları memnun edemediğini" belirtti.

"BIDEN'IN BAŞARISIZLIĞI"

Jerusalem Post gazetesi, Biden'ın "İsrail-Filistin roket saldırılarında başarısız olduğunu" aktardı.

Analizde, ABD Başkanı Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın politikalarının, "dikkatsizlik sonucu" İsrail ve Gazze'deki ölümcül çatışmalara "katkıda bulunduğu" ifade edildi.

"HATALARI İLK ROKETTEN ÖNCE BAŞLADI"

İsrail'deki Bar-ılan Üniversitesi'nden Profesör Eytan Gilboa'nın "Gerginlik bir test ve Joe Biden başarısız oldu" şeklindeki görüşüne yer verildi.

2018'de Donald Trump tarafından askıya alınan ve Biden döneminde yeniden başlatılması planlanan 235 milyon doların üzerinde Filistin'e yapılacak yardımlara işaret eden Gilboa, "Biden’ın hataları ilk roket ateşlenmeden önce başladı" dedi.

"AMERİKAN YÖNETİMİNİN TAVRI HAYAL KIRIKLIĞI"

Filistinlileri suçlayan Gilboa, "Hamas ve İslami Cihad, ABD bu yardımı kayıtsız şartsız yerine getirirse, o zaman ne istersek yapabiliriz diyordu." ifadesini kullandı.

İsrailli akademisyen, sözlerini "Eşi benzeri görülmemiş durum sona ermekten çok uzak ve Biden’ın dostluğunun kontrol edildiği zamandır. Amerikan yönetiminin tavrı şimdilik oldukça hayal kırıklığı yaratıyor." şeklinde noktaladı.