Joe Biden'ın Ukrayna diplomasisi

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar devam ederken, dünya liderlerinin telefon diplomasileri de sürüyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

UKRAYNA'DAKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Rusya'nın Ukrayna'daki "zalimce taktikleri" ve sivillere yönelik saldırılar konusundaki endişelerini dile getiren liderler, Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımları ve insani yardımları devam ettirmenin önemini vurguladı.

Lidereler ayrıca, Ukrayna'nın bir ateşkese ulaşmak için gösterilen diplomatik çabaları da değerlendirdi.