Johannesburg, 12 yıl sonra yeniden kar gördü Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı.

İHA

Kuzey Yarımküre'de aşırı sıcaklar hayatı zorlaştırırken, Güney Yarımküre ise kış mevsimini yaşıyor.

Johannesburg'a 12 yıl sonra kar yağdı

Afrika kıtasının güney ucunda yer alan Güney Afrika’nın Johannesburg kentine yıllar sonra ilk kez kar yağdı.

2012 yılından bu yana ilk kez kar yağışı görülen Johannesburg’da halk, bahçelere akın etti.

Sabahın ilk ışıklarında beyaz örtü ile karşılaşan Güney Afrikalılar, kar yağışının tadını kar topu oynayıp, kardan adam yaparak çıkardı.

Johannesburg, 12 yıl sonra yeniden kar gördü - FOTO GALERİ



Yıllar sonra yağan kar sonrası uyarılar yapıldı

Yetkililer ise yıllar sonra görülen kar yağışı için halka dikkatli olmaları ve ek önlem almaları uyarısında bulundu.

Meteorologlar ise, kar yağışının Doğu Kap ve Mpumalanga eyaletlerinde de etkili olması beklendiğini bildirdi.