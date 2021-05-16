John F. Kennedy’nin sevgilisine yazdığı mektuplar 88 bin dolara satıldı

ABD’nin eski başkanı Kennedy’nin yasak aşk yaşadığı İsveçli sevgilisi Gunilla von Post'a yazdığı mektuplara alıcı çıktı.

ABD’nin suikasta kurban giden başkanı John F. Kennedy tarafından İsveçli kız arkadaşı Gunilla von Post’a yazılmış el yazısı mektuplar, Boston kentindeki müzayedede 88 bin dolara alıcı buldu.

Kennedy, 1953'teki düğününden haftalar önce tanıştığı von Post’a yazdığı mektuplarda, birlikte geçirdikleri zamanı “Hayatımın parlak bir anısı” kelimeleriyle nitelendiriyor.

VON POST'UN KOLEKSİYONUNDAN ÇIKTI

2011 yılında hayata veda eden von Post’un koleksiyonunda bulunan mektupların, 1955 ile 1956 tarihlerinde kaleme alındığı ve Kennedy’nin henüz senatörken yazdığı belirtildi.

ABD senatosunun antetli kağıdına yazılan mektupların içeriğinde, ikilinin İsveç’e yaptığı romantik gezinin ve von Post’un evleneceği haberinin yansımaları yer alıyor.

"EVLENMEZSEN GÖRÜŞELİM"

Kennedy, mektubunda Von Post’un evlenme haberine karşılık, “Öğrendiğimde üzüldüğümü söylemek zorundayım, en sonunda, sen ABD’ye gelmiyorsun ve bir çiftçiyle evleniyorsun. Eğer evlenmezsen (ABD'ye) gel çünkü seni görmek isterim. Geçen yaz seninle harika bir zaman geçirdim. Hayatımın parlak bir anısı. Harikasın ve seni özlüyorum” ifadelerine yer verdi.

YILLARCA SÜREN YASAK AŞK

O dönemde Massachusetts Senatörü olan Kennedy, ölene dek evli kaldığı Jacqueline Bouvier ile nişanlıydı. İkilinin ilişki yaşaması, her ikisinin de itibarı için tehlike yaratmasına rağmen, von Post, 1997 yılında çıkardığı ‘Love, Jack’ adlı anı kitabında bu ilişkiyi yıllarca sürdürdüklerini yazdı.

Kennedy ve Post, birbirlerini son kez 1958 yılında bir galada gördü. 1956 yılında Kennedy, Post’a görüşmeyi teklif ettiği halde, Post’un nişanlandığı için irtibatı kesmesi üzerine, ikili birbirlerine mektup yazmayı bıraktı.