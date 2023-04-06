John F. Kennedy'nin yeğeni Robert, Demokratlar'dan başkan adayı oldu Biden'a karşı harekete geçen Kennedy, adaylığını ilan etti. Kennedy, izleyeceği politikayla ilgili önceliğini de paylaştı.

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ABD'nin eski Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr., gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmaya karar verdi.

Kennedy Jr., aynı zamanda 69 yaşında suikasta kurban giden Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu.

Demokratlardan aday oldu

BBC'nin haberine göre, Kennedy, yeniden aday olmayı düşünen mevcut Başkan Joe Biden'a karşı Demokratlardan aday olmak için başvurdu.

Kennedy, aşı karşıtı kampanyacı olarak öne çıkıyor. Instagram, hesabını 2021'de "çürütülmüş iddiaları defalarca paylaştığı" için kaldırdı.

Mart ayında sinyal verdi

Mart ayında Kennedy, Twitter'da başkanlığa aday olmayı düşündüğünü paylaşmıştı:

Aday olursam, en büyük önceliğim ekonomimizi mahveden, orta sınıfı paramparça eden, arazilerimizi ve sularımızı kirleten, çocuklarımızı zehirleyen ve değerlerimizi ve özgürlüklerimizi elimizden alan devlet ve şirket gücü arasındaki birleşmeyi sona erdirmek olacak.

Öte yandan Kennedy, New Hampshire'daki bir kalabalığa "en büyük engeli geçtiğini" söyledi, eşi tarafından adaylığına yeşil ışık yakıldığını belirtti.

Ailesiyle karşı karşıya geldi

Bir çevre hukuku firmasının kurucu ortağı olan Kennedy, New York'taki Hudson Nehri'ni temizlemek için çalışmak da dahil olmak üzere temiz su gibi konularda kampanya yürüttü.

Ancak aşı karşıtı görüşleri yıllar öncesine dayanıyor. Kendi ailesi de dahil olmak üzere güçlü bir tepkiyle karşılaştı. 2021'de kız kardeşi Kerry Kennedy, onu bu konuda "çok tehlikeli" olarak nitelendirdi.