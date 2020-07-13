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- John Travolta'nin eşi Kelly Preston kansere yenildi
John Travolta'nin eşi Kelly Preston kansere yenildi
Oyuncu Preston'un, 2 yıldır meme kanseri ile mücadele ettiği ancak hastalığa yenik düştüğü belirtildi.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 11:43
ABD’li oyuncu John Travolta, sosyal medya hesabından üzücü bir haber verdi.
Travolta, “Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını kaybetti.” dedi.
HASTALIK SÜRECİNDEN KİMSENİN HABERİ OLMADI
Pazar sabahı hayatını kaybeden Kelly Preston, hastalık sürecini kamuoyuna duyurmadı. Bir süredir ailesinin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle tedavi görüyordu.
1991 YILINDA EVLENMİŞLERDİ
Çift, The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmış, 5 Eylül 1991’de Paris’te evlenmişti. 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu vardı.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU KAYBETMİŞTİ
Çiftin Jett isimli bir diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar’da yaşamını yitirmişti.