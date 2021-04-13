Johnson and Johnson, koronavirüs aşısının Avrupa'ya dağıtımını erteledi

ABD merkezli ilaç firması Johnson and Johnson (J&J), aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle ABD'de askıya alınmasının ardından, Avrupa'da piyasaya sürülmesini geciktireceğini duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bugün yaptığı çağrıda, aşılamadan 6 ila 13 gün sonra 6 kadında meydana gelen olağandışı pıhtılaşma nedeniyle Johnson and Johnson aşısının ülkede kullanımına ara verilmesini istemişti.

AVRUPA'YA DAĞITIMI ERTELENDİ

Bu kararın ardından ABD merkezli ilaç firması Johnson and Johnson (J&J), aşının Avrupa'da piyasaya sürülmesini geciktireceğini duyurdu.

"ÖNCEDEN ÖNLEM ALARAK AŞIMIZIN YAYGINLAŞMASINI ERTELEME KARARI ALDIK"

Firmadan yapılan açıklamada, "Önceden önlem alarak Kovid-19 aşımızın Avrupa'da yaygınlaşmasını erteleme kararı aldık." ifadesi paylaşıldı.

AB, 200 MİLYON SİPARİŞ VERMİŞTİ

Açıklamada, federal yetkililerin aşının dağıtımı ve uygulamasını askıya alacağı ifade edilirken, CDC Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin, raporları tartışmak için yarın toplanacağı kaydedilmişti. Avrupalı düzenleyiciler 11 Mart'ta Johnson and Johnson'ın ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımını onaylamış ve bu yıl için Avrupa Birliği (AB) 200 milyon, İngiltere de 30 milyon doz aşı siparişi vermişti.

ASTRAZENECA AŞISININ KULLANIMI DA AYNI NEDENDEN DOLAYI DURDURULMUŞTU

Öte yandan, mart ayında İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan da Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını, bazı hastalarda kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu.

Aynı teknoloji ile üretilen Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşıları, Kovid-19'un dış yüzeyini kaplayan başak geni vücuda taşımak için adenovirüs adı verilen soğuk bir virüs kullanıyor.