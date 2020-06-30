Johnson: İngiltere ekonomisini ayağa kaldıracağım

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir plan çerçevesinde ülkenin her bölgesinin kalkındırılmasının hedeflendiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz yayın kuruluşu West Midlands'a ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Johnson, salgınla birlikte ülkenin çözümlenmemiş meselelerine eğilmek istediğini, yeni bir ekonomik plan dahilinde ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.

Johnson, söz konusu plan dahilinde altyapı yatırımlarının hızlandırılması için 5 milyar sterlin ek kaynak ayrılacağını bildirdi.

"SALGINI FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ"

Salgını bir fırsata çevirerek ülkenin uzun zamandır çözülmemiş sorunlarının giderilmesi için kullanmayı hedeflediğini belirten Johnson, “Ülkenin çok fazla bölgesi geri bırakıldı, ihmal edildi, sevilmedi. Sanki birisi, onların kaderinin metropolde yaşayanlar kadar önemli olmadığına dair stratejik bir karar almış gibi." ifadelerini kullandı.

Johnson, “Şunu bilmenizi istiyorum; bu hükümetin sadece bu ülkeyi daha iyiye doğru değiştirme vizyonu yok, (aynı zamanda) birleştirme ve aynı seviyeye yükseltme misyonu var.” dedi.

Salgının ekonomik etkilerinin uzun süreli olabileceğinin altını çizen Johnson, “Hızlı bir şekilde çalışmalıyız. Gayri Safi Yurtiçi Hasılamızda şimdiden baş döndürücü bir düşüş gördük. “ şeklinde konuştu.

"KIŞ UYKUSUNDAN UYANIYORUZ"

Ülkenin mevcut krize mahkum kalamayacağını belirten Johnson, “Şu anda yavaşça ve tedbirli bir şekilde kış uykusundan uyanıyoruz. İleride izlenecek yolun tayin edilmesinin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Böylece herkes kısa, orta ve uzun vadeli düşünebilir ve planlama yapabilir.” dedi.

İNGİLTERE'DE NORMALLEŞME SÜRECİ

İngiltere’de, 23 Mart tarihinde uygulanmaya başlayan karantinanın kademeli olarak gevşetilmesi yolunda adımlar atılmaya devam ediliyor.

15 Haziran’da tüm perakende mağazalarının açıldığı İngiltere’de 4 Temmuz tarihinden itibaren restoran, kafe ve pubların açılması planlanıyor

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralarak, 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert düşüşünü kaydetti.