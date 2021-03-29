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- Johnson & Johnson, 19 Nisan’da Avrupa’ya aşı sevkiyatına başlayacak
Johnson & Johnson, 19 Nisan’da Avrupa’ya aşı sevkiyatına başlayacak
Johnson & Johnson tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen aşının Avrupa’ya sevkiyatına 19 Nisan’da başlanacağı duyuruldu.
- İHA
- 29.03.2021 - 21:50
- Güncelleme : 29.03.2021 - 22:16
Avrupa’da bir koronavirüs aşısı daha yakında kullanılmaya başlanacak.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki gönüllüleri içeren klinik denemelerin, Johnson & Johnson aşısının Covid-19’u önlemede yüzde 67 etkili olduğunu belirttikten sonra yeşil ışık yakmıştı.
ONAY VERİLMİŞTİ
Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşılarına ardından Avrupa Birliği (AB) son olarak, 11 Mart’ta Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay vermişti.
19 NİSAN'DA AVRUPA'YA SEVKİYAT BAŞLAYACAK
Johnson & Johnson tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen aşının Avrupa’ya sevkiyatına 19 Nisan’da başlanacağı duyuruldu.