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    Johnson & Johnson, 19 Nisan’da Avrupa’ya aşı sevkiyatına başlayacak

    Johnson & Johnson tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen aşının Avrupa’ya sevkiyatına 19 Nisan’da başlanacağı duyuruldu.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 21:50
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 22:16
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    Johnson & Johnson, 19 Nisan’da Avrupa’ya aşı sevkiyatına başlayacak

    Avrupa’da bir koronavirüs aşısı daha yakında kullanılmaya başlanacak.

    Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki gönüllüleri içeren klinik denemelerin, Johnson & Johnson aşısının Covid-19’u önlemede yüzde 67 etkili olduğunu belirttikten sonra yeşil ışık yakmıştı.

    ONAY VERİLMİŞTİ

    Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşılarına ardından Avrupa Birliği (AB) son olarak, 11 Mart’ta Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay vermişti.

    19 NİSAN'DA AVRUPA'YA SEVKİYAT BAŞLAYACAK

    Johnson & Johnson tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen aşının Avrupa’ya sevkiyatına 19 Nisan’da başlanacağı duyuruldu.

    Johnson & Johnson, 19 Nisan’da Avrupa’ya aşı sevkiyatına başlayacak #1

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