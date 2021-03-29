Johnson & Johnson, 19 Nisan’da Avrupa’ya aşı sevkiyatına başlayacak

Johnson & Johnson tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen aşının Avrupa’ya sevkiyatına 19 Nisan’da başlanacağı duyuruldu.

Avrupa’da bir koronavirüs aşısı daha yakında kullanılmaya başlanacak.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki gönüllüleri içeren klinik denemelerin, Johnson & Johnson aşısının Covid-19’u önlemede yüzde 67 etkili olduğunu belirttikten sonra yeşil ışık yakmıştı.

ONAY VERİLMİŞTİ

Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşılarına ardından Avrupa Birliği (AB) son olarak, 11 Mart’ta Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay vermişti.

19 NİSAN'DA AVRUPA'YA SEVKİYAT BAŞLAYACAK

Johnson & Johnson tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen aşının Avrupa’ya sevkiyatına 19 Nisan’da başlanacağı duyuruldu.