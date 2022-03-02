Josep Borrell: AB, Rusya ile savaşta değil

Josep Borrell: AB, Rusya ile savaşta değil

AB'li üst düzey yetkili Borrell, Rus ordusuyla savaşmadıklarını söyledi. Borrell, "Saldırıya uğrayanlardan yanayız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini söylemişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Rusya saldırısı nedeniyle Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıt gibi askeri yardımların yolda olduğu bilgisini paylaşmıştı.

"RUSYA İLE SAVAŞMIYORUZ" AÇIKLAMASI

Brüksel'den Ukrayna'ya askeri destek açıklamaları yapılırken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Madrid merkezli Cadena SER radyosuna konuşan Borrell, "Rusya ile savaşta değiliz ama saldırıya uğrayanlardan yanayız. Nükleer bir savaş hakkında konuşmak son derece sorumsuzca." dedi.

500 MİLYON EURO DEĞERİNDE SİLAH DESTEĞİ

Rusya saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna ordusuna AB'nin 500 milyon euro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağı duyurulmuştu.