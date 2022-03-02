Euro
15.64
0.83%
Dolar
14.10
1.44%
Altın
877.61
0.99%
Borsa
1979
0.48%
Bitcoin
617.529
2.78%
BTXN Coin
37.12
-1.27%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Josep Borrell: AB, Rusya ile savaşta değil

    AB'li üst düzey yetkili Borrell, Rus ordusuyla savaşmadıklarını söyledi. Borrell, "Saldırıya uğrayanlardan yanayız" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.03.2022 - 12:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Josep Borrell: AB, Rusya ile savaşta değil

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini söylemişti.

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Rusya saldırısı nedeniyle Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıt gibi askeri yardımların yolda olduğu bilgisini paylaşmıştı.

    "RUSYA İLE SAVAŞMIYORUZ" AÇIKLAMASI

    Brüksel'den Ukrayna'ya askeri destek açıklamaları yapılırken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Madrid merkezli Cadena SER radyosuna konuşan Borrell, "Rusya ile savaşta değiliz ama saldırıya uğrayanlardan yanayız. Nükleer bir savaş hakkında konuşmak son derece sorumsuzca." dedi.

    500 MİLYON EURO DEĞERİNDE SİLAH DESTEĞİ

    Rusya saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna ordusuna AB'nin 500 milyon euro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağı duyurulmuştu.

    Josep Borrell: AB, Rusya ile savaşta değil #1

    Josep Borrell: AB, Rusya ile savaşta değil #2


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da kentsel dönüşüm kapsamında 30 bin tapu dağıtılacak
    Emlak

    Bursa'da kentsel dönüşüm kapsamında 30 bin tapu dağıtılacak

    Bursa'da yaşlılar için yapılan korkuluk çalındı
    3. Sayfa

    Bursa'da yaşlılar için yapılan korkuluk çalındı

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!
    Btcrobo

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!

    Görüş Bildir