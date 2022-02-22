Josep Borrell: AB, Rusya'ya yaptırımları görüşecek

AB'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Borrell, acil durum toplantısına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya konulu olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'ya hangi yaptırımların uygulanacağına bugün öğleden sonra karar vereceklerini söyledi.

BRÜKSEL'DE GÜNDEM RUSYA

Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan Borrell, gayri resmi toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasına ilişkin kararını ve bu bölgelere "barış güçlerini" gönderme girişimini ele alacaklarını söyledi.

"ÇABUK HAREKET ETMELİYİZ"

Borrell, "Açıkçası bu yanıt, yaptırımın şeklini alacak. Çabuk hareket etmeliyiz." dedi.

"Bunun tam teşekküllü bir işgal olduğunu söyleyemem ama Rus birlikleri Ukrayna topraklarında." diye ekledi.