Josep Borrell: AB'nin Kazakistan'daki olaylara müdahale etme kapasitesi yok

Borrell, Rusya'nın KGAÖ'nün bir parçası olduğunu söyledi. AB'nin böyle bir konumda olmadığını belirten Borrell, "Avrupa Birliği'ni Kazakistan'a müdahale etmeye çağırmayın, lütfen ciddi olun" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan'da son dönemde yaşanan karışıklık görüntülerini değerlendirdi.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, yakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından çıkan olaylar nedeniyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü misyonunu ülkesine davet etmişti.

"KAZAKİSTAN İTTİFAKIN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI İSTEDİ"

KGAÖ'yü işaret ederek "Kazakistan, bizim içinde olmadığımız bir askeri ittifakın parçasıdır." diyen Borrell, "Bu yüzden Kazakistan hükümeti, bu ittifaktan hükümleri uygulamasını istedi." ifadesini kullandı.

"MÜDAHALE ETME KAPASİTEMİZ YOK"

Borrell, "Avrupa Birliği'nin Kazakistan'daki olaylara müdahale etme kapasitesi yok, Rusya'nın var, çünkü askeri ittifakın bir parçası konumundalar." diye konuştu.

TASS'ın haberine göre, AB yetkilisi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"LÜTFEN CİDDİ OLUN"

"Orada olanlara farklı yaklaşımlarımız olabilir, ancak Avrupa Birliği'ni Kazakistan'a müdahale etmeye çağırmayın, lütfen ciddi olun."