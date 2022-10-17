Josep Borrell: Avrupa güzel bir bahçe, geri kalanı orman

Avrupa'yı bir bahçe geri kalanını orman olarak nitelendiren Borrell'in ifadeleri, ırkçı olarak nitelendirildi. Borrell'den, tepki toplayan ifadeler hakkında herhangi bir geri adım gelmedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gelecek nesil AB diplomatlarını yetiştirmek için 13 Ekim'de oluşturulan Diplomasi Akademisi’nin açılışında, “Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde konuşan Borrell’e bir gazeteci, kullandığı ifadeleri ve Rus ordusunun imha edileceğiyle ilgili söylemleri hatırlatarak "İyi misiniz?" sorusunu yöneltti.

“Her hafta en az bir önceki kadar gergin”

AA’nın haberine göre; Borrell, soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Çok iyiyim. Neden olmayayım? Her hafta çok gergin. Zaman zaman kamuoyunda bir şeyler patlak veriyor ama sizi temin ederim ki; her hafta en az bir önceki kadar gergin."

‘Irkçı, sömürgeci, barbarca’

Bunun üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, Avrupa'nın refahının sömürgecilikten geldiğini, Borrell'in ifadelerinin ırkçı, sömürgeci, barbarca mantığını ortaya koyduğunu vurgulayan paylaşımlar yapmıştı.

Borrell, aynı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırısı karşısında Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıt verileceğini söylemişti.