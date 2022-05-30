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    Josep Borrell, Rus petrolüne yaptırımdan umutlu

    Borrell, AB ülkeleri arasında zorlu görüşmeler olduğunu söyledi. AB yetkilisi, "Sonunda bir anlaşma olacak" dedi.
    • 30.05.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:12
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    Josep Borrell, Rus petrolüne yaptırımdan umutlu

    Avrupa Birliği'nde (AB), Rusya'dan tedarik edilen petrole yaptırım uygulanması konusundaki tartışmalar devam ediyor.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyelerinin, Rusya'ya yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşması gerektiğini söyledi.

    Borrell'in çağrısı, Rus petrol ithalatına kısıtlamalar getirilmesini de içeriyor.

    "Zorlu görüşmeler oldu"

    Borrell, "Oy birliği ile karar vermemiz gerekiyor. Dün öğleden sonra ve bu sabah zorlu görüşmeler oldu." dedi.

    France Info'ya konuşan Borrell, "Sanırım bu öğleden sonra üye devletlerin başkanlarına bir anlaşma teklif edebileceğiz." ifadesini kullandı.

    "Sonunda bir anlaşma olacak"

    Rus petrolünü ithalat yasağı girişiminin Macaristan ve Doğu Avrupa ülkelerinin direnişi nedeniyle başarısız olup olmayacağına ilişkin soruya Borrell, "Hayır, sanmıyorum. Sonunda bir anlaşma olacak." diye konuştu.

    "Biraz zaman verelim" çağrısı

    Aynı AB yetkilisi, tüm üye ülkelerin kendi şartlarını dikkate almaları gerektiğine işaret ederek, AB genelinde çözüm çerçevesinde, Rusya'nın petrol ithalatının yüzde 7 ila yüzde 8'ini oluşturan üç ülkeye "uyum sağlamaları adına daha fazla zaman" verilmesi gerektiğini kaydetti.

    Macaristan, Slovakya ve Çekya, Rusya'ya petrol ambargosuna karşı çıkıyor.

    Josep Borrell, Rus petrolüne yaptırımdan umutlu #1


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