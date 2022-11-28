Josep Borrell: Rusya, Ukrayna’yı kara deliğe çevirmeye çalışıyor

AB kalkınma bakanlarının bir araya geleceği toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Borrell, Rusya’nın Ukrayna’yı kara delik haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının toplantısına katılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda Ukrayna'nın yeniden inşasının görüşüleceğini belirten Borrell, Ukrayna’daki durumun insani kriz açısından ele alınacağını söyledi.

“Ukrayna'ya desteğimizi artırmak zorundayız”

AA’nın haberine göre; Ukrayna’nın Putin tarafından kara bir deliğe çevrilmeye çalışıldığını söyleyen Borrell, şu sözleri kaydetti:

"Ukrayna'ya desteğimizi artırmak zorundayız. Putin, Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor. Putin, Ukraynalıları karanlık ve soğukta koymak için Ukrayna'yı ışığın, elektriğin, ısınmanın olmadığı bir kara deliğe çevirmeye çalışıyor."