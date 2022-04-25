Josep Borrell: Rusya'ya enerji ambargosunda anlaşma yok

AB yetkilisi, Moskova'dan petrol ve gaz tedariki ambargosuna ilişkin herhangi bir teklifin masada olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya enerji alanında yaptırım uygulayıp uygulamama konusunda tereddüt yaşıyor.

Rus enerjisine önemli oranda bağımlılığıyla dikkat çeken AB ülkeleri arasında, Moskova'ya karşı atılabilecek muhtemel adımlar konusunda görüş ayrılıkları var.

"Petrol ve gaza ambargo için nihai teklif masada değil"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Alman Die Welt gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın petrol ve gaz ithalatına yönelik tam bir ambargo veya cezalandırıcı tarife için üye ülkelerden yeterli destek olmadığını söyledi.

Borrell, "Şu anda AB'de bu konuda ortak bir pozisyonumuz yok. Petrol ve gaza ambargo için nihai bir teklif henüz masada değil." dedi.

Enerji ambargosu tartışılıyor

Petrol ihracatı, Kremlin'in ana döviz kaynağı. AB içindeki birçok yetkili, Ukrayna'daki savaşı finanse ettiği gerekçesiyle için petrol ödemelerine son verilmesi çağrısında bulunuyor.

Bazı AB ülkeleri, Rusya'ya altıncı yaptırım paketi için baskı yapıyor. Brüksel ise olası ilave önlemlerin bir parçası olarak petrol yasağının etki değerlendirmesini hazırlıyor.

"Rusya, gelirlerin kaybolduğunu hissedecek"

Yaptırım ihtimaline işaret eden Borrell, "Bir noktada gerçekleşecek ve o zaman Rusya, petrol ve gaz işinden elde edilen gelirlerin kaybolduğunu acı bir şekilde hissedecek." ifadesini kullandı.

Eurostat'ın verilerine göre, Rusya, Avrupa'nın en büyük petrol tedarikçisi konumunda ve 2020'de AB'nin yüzde 25 düzeyinde ihtiyacını karşıladı.

Brüksel'de kritik zirve

Konunun önümüzdeki ay sonunda yapılacak AB zirvesinde gündeme geleceğini belirten Borrell, o zamana kadar herhangi bir karar beklemediğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre; aynı AB yetkilisi, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrol ve gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için çalıştıklarını belirterek, bloğun sonunda bunu başarabileceğine inandığını sözlerine ekledi.