Josep Borrell: Türkiye ve AB'de daha iyi bir atmosfer var

Josep Borrell: Türkiye ve AB'de daha iyi bir atmosfer var

Çavuşoğlu ile ortak açıklama yapan Borrell, son dönemde Ankara-Brüksel hattında verilen mesajlara işaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel’de görüşmesinden önce açıklama yaptı.

Borrell, "Her iki tarafta da daha iyi bir atmosfer mevcut durumda." dedi.

Türkiye ve AB’nin karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edebileceğini belirten Borrell, "Karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerimizin daha da ilerlemesi için iş birliği tesis edilecek bir ilişki için çalışabileceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

ANKARA VE ATİNA ARASINDAKİ İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Borrell, Türkiye ve Yunanistan arasında bu hafta istikşafi görüşmelerin başlayacağını hatırlatarak ,"Bu konudaki niyetler beyan edildi ve bunların da artık adımlara dökülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Adası'nda müzakerelerin yeniden başlaması ile ilgili açıklama yaptığını anımsatan Borrell, "Biz bu çerçevede hızlı bir biçimde bu görüşmelerin en kısa sürede başlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

Borrell, "Doğu Akdeniz’deki gerilimin sürdürülebilir bir biçimde düşürülmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Libya ve Suriye gibi bölgesel anlaşmazlıkların da kapsamlı bir diyalogla çözülmesi ve gerilimin azaltılmasını ümit ettiğini belirten Borrell, "Bugünkü görüşmelerimizde karşılıklı saygı çerçevesinde açık bir biçimde siyasi durumu, Türkiye’deki gelişmeleri değerlendireceğiz.

Türk toplumunun aynı zamanda bu diyaloğu ne kadar büyük bir istekle beklediğini de biliyoruz. Tabii ki Türkiye’de bazı hususlarla ilgili son derece önemli gelişmeler var. Bunları da son derece önemli bir komşumuz olduğu için yakından takip ediyoruz." diye konuştu.