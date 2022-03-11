Josep Borrell: Ukrayna'ya NATO sözü vererek hata yaptık

Borrell, Ukrayna’ya NATO sözü verilmesini bir hata olarak nitelendirerek, “Tutamayacağınız sözleri vermek bir hatadır” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 16’ncı gününe girdi.

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede patlama ve siren sesleri yükselirken, yaklaşık 2 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki tansiyonu düşürebilmek için, liderler arasında yoğun bir diplomasi süreci yürütüldü.

Rus yetkililer bu süreçte NATO’nun faaliyetlerinden rahatsızlıklarını dile getirirken, Ukrayna‘nın üyeliğine karşı çıktıklarını açık bir şekilde ifade etti. NATO’ya defalarca üyelik çağrısında bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise, beklediği desteği göremediğini belirterek savaş sürecinde yalnız bırakıldıklarını belirtti.

Tüm bu gelişmeler sürerken, Avrupa Birliği (AB) kanadından da itiraf gibi bir açıklama geldi.

NATO SÖZÜ VERMEYİ ‘HATA’ OLARAK NİTELENDİRDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı'nın Rusya ile ilişkilerde Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü vermek de dahil bir dizi ‘hata’ yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir dizi hata yaptığımızı ve Rusya'nın Batı'ya yaklaşması fırsatını kaybettiğimizi kabul etmeye hazırım.





“BENCE TUTAMAYACAĞINIZ SÖZLERİ VERMEK BİR HATADIR”

Daha iyisini yapabileceğimiz anlar oldu, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'nun bir parçası olacağı sözünü vermek gibi önerdiğimiz ancak uygulayamadığımız şeyler oldu. Bence tutamayacağınız sözleri vermek bir hatadır.”