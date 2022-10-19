Josep Borrell'in 'orman' benzetmesi Avrupa Parlamentosu'nda eleştirildi

Avrupa için 'güzel bir bahçe', dünyanın geri kalanı için ise 'orman' benzetmesi yapan Borrell, AP Genel Kurulu'nda eleştiri oklarının hedefindeydi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yeni diplomatlarını yetiştirmek için 13 Ekim'de oluşturulan Diplomasi Akademisi’nin açılışında yaptığı konuşmayla gündemdeki yerini koruyor…

Borrell söz konusu akademide, "Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir orman ve orman bahçeyi istila edebilir." ifadelerini kullandı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı ise Avrupa'nın refahının sömürgecilikten geldiğini, Borrell'in ifadelerinin ırkçı, sömürgeci, barbarca mantığını ortaya koyduğunu vurgulayan paylaşımlar yaptı.

Borell’in ifadeleri, Avrupa Parlamentosu’nda tartışıldı

AA’nın haberine göre; Avrupalı bazı siyasetçiler de Borrell'i, ırkçılık yapmak ve sömürgeci dil kullanmakla eleştirdi.

Avrupalı siyasetçilerin eleştirileri, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasındaki oturumlara yansıdı.

Avrupa sömürgeciliğine vurgu yaptı

Genel Kurul'da konuşma yapan AP milletvekillerinden Marc Botenga, bahçenin medeni insanların, ormanın ise vahşi hayvanların yaşadığı yerler olduğunu belirterek "Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da birçok insan Avrupalı sömürgeciliğin medeniyet adına kendilerine nasıl vahşi hayvanlar gibi davrandıklarını çok iyi hatırlıyor." dedi.

İnsanların, hayvanat bahçesindeki gibi sergilendiğini hatırlattı

Bu insanların köleleştirildiğini, işkence gördüğünü hatta ‘hayvanat bahçesindeki gibi’ sergilendiğini dile getiren Belçikalı milletvekili Botenga, AB'nin en üst düzey diplomatının bu tür benzetmesinin Avrupa'nın hala yeni sömürgecilik tarafından yönetildiği mesajı verdiğini ifade etti.

“Hata yaptığını düşünüyorsa özür dilemeli”

Bir başka AP milletvekili Hannah Neumann ise Borrell'in kullandığı dilin sömürgeci Avrupa'nın kullandığı ve ‘beyaz adamın geri kalmışları eğitme ve medenileştirme’ imajına atıf yaptığını söyledi.

Alman milletvekili Neumann, "Borrell'in bunları ırkçılık veya sömürgecilik anlamında söylediğini düşünmüyorum. Ancak sorun kullandığı güçlü sömürgeci terminoloji. Bu yüzden hata yaptığını düşünüyorsa özür dilemeli." ifadelerini kullandı.

Borrell'in ifadeleri uluslararası basında da geniş yer buldu. Birçok medya kuruluşu haberlerinde Borrell'in ifadelerinin tepki çektiğine dair değerlendirmeler yaptı.

İstifası için imza kampanyası

Öte yandan Borrell'in istifası için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya, eski Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis'in kurduğu siyasi hareket öncülük ediyor.

Varufakis'in kurucuları arasında yer aldığı ve Avrupa genelinde faaliyet gösteren DiEM 25 adlı siyasi hareketin açıklamasında, Borrell'in benzetmesinin kabul edilemez olduğu, dünya genelinde milyarlarca insanı aşağıladığı, Avrupa'nın sömürgeci mirasının sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Borrell'in temsil ettiği kuruma yakışmadığı ifade edilerek AB Yüksek Temsilcisinin istifa etmesi talebiyle açılan imza kampanyasına destek istendi.

Özür diledi ama benzetmesinin arkasında durdu

Borrell ise günlerdir süren tepkilerin ardından bir blog yazısı yayınlayarak tartışma yaratan sözleri için özür diledi.

Borrell, "Bazıları benzetmeyi sömürgeci Avrupa merkeziyetçiliği şeklinde yanlış yorumladı. Bundan dolayı gücenmiş hisseden olduysa üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında yer verdiği orman benzetmesinin kanunsuzluğun ve düzensizliğin tasviri olduğunu ifade eden Borrell, "Ormana yaptığım atıfta ırkçı, kültürel veya coğrafi bir ima yoktur. Maalesef orman, bugün Ukrayna dahil her yerdedir." ifadesine yer verdi.

Borrell, orman ve bahçe metaforunun kendi icadı olmadığını, ABD'li yeni muhafazakarlar tarafından da kullanıldığını, kendisinin bu siyasi düşünceden uzak olduğunu kaydetti.

"Maalesef bugün yaşadığımız dünya bahçeye daha az, ormana daha çok benziyor." diyen Borrell, dünyanın birçok yerinde "güçlünün kurallarının" üzerinde uzlaşılan uluslararası normları aşındırdığını belirtti.