Joseph Borrell: Putin’in canavarı şimdi onu ısırıyor Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg’daki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, “Putin’in ortaya çıkardığı canavar şimdi onu ısırıyor” dedi.

İHA Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Lüksemburg’da toplanıyor. Toplantı öncesi kapı önü açıklaması yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus paralı asker grubu Wagner’in isyan girişiminin Rusya’nın askeri gücündeki çatlakları gösterdiğini söyledi. "Askeri güç çatlıyor" Rusya’daki gelişmelere değinen Borrell, “Siyasi sistem kırılganlıklar gösteriyor ve askeri güç çatlıyor” ifadelerini kullandı. "Putin’in Wagner ile oluşturduğu canavar şimdi onu ısırıyor" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Wagner’le bir canavar ortaya çıkardığını belirten Borrell, Wagner lideri Evgeny Prigojin için “Putin’in Wagner ile oluşturduğu canavar şimdi onu ısırıyor, canavar sahibine karşı hareket ediyor” şeklinde konuştu. Ne oldu? Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.