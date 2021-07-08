Euro
10.2669
0.16%
Dolar
8.6873
0.02%
Altın
502.01
-0.35%
Borsa
1.391
0%
Bitcoin
291.253
-2.83%
EXEN Coin
26.63
-1.69%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Jovenel Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü

    Haiti güvenlik güçlerinin operasyonunda 4 silahlı kişi etkisiz hale getirildi, 2 kişi yakalandı.
    • AA
    • 08.07.2021 - 08:37
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 08:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jovenel Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü

    Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

    Suikastı düzenlendiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    Haiti güvenlik güçleri, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.

    4 SİLAHLI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Yetkililer, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyonunda 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

    Haiti Başbakanı Claude Joseph, saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını belirtti.

    Jovenel Moise ye suikast şüphelilerinden 4 ü öldürüldü #1

    MOISE'YE 12 KURŞUN İSABET ETTİ

    Öte yandan yapılan incelemeye göre, Devlet Başkanı Moise'ye saldırı esnasında 12 kurşunun isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

    Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

    Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir