Jovenel Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü

Haiti güvenlik güçlerinin operasyonunda 4 silahlı kişi etkisiz hale getirildi, 2 kişi yakalandı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Suikastı düzenlendiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Haiti güvenlik güçleri, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.

4 SİLAHLI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yetkililer, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyonunda 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Haiti Başbakanı Claude Joseph, saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını belirtti.

MOISE'YE 12 KURŞUN İSABET ETTİ

Öte yandan yapılan incelemeye göre, Devlet Başkanı Moise'ye saldırı esnasında 12 kurşunun isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.