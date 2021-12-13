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    Julian Assange, cezaevinde felç geçirdi

    Stella Moris, nişanlısı Assange'ın karşı karşıya kaldığı durumu aktardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.12.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:24
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    Julian Assange, cezaevinde felç geçirdi

    WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, kaldığı cezaevinde sağlık sorunları yaşıyor.

    Açıklamayı, Assange'ın nişanlısı Stella Moris yaptı.

    HAPİSHANEDE FELÇ GEÇİRDİ

    Moris, Assange'ın geleceğiyle ilgili yaşadığı stres nedeniyle hapishanede felç geçirdiğini söyledi.

    Twitter sayfasından açıklama yapan Moris, "Julian Assange, 27 Ekim'deki Yüksek Mahkeme temyiz duruşmasının ilk gününde felç geçirdi. Serbest bırakılması gerekiyor. Şimdi." ifadelerini kullandı.

    Julian Assange, cezaevinde felç geçirdi #1

    "KORKUNÇ BİR DURUMDA"

    ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğu dahil 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor. Olası iade konusunda Assange'ın kaygı yaşadığını belirten Moris, "Gerçekten korkunç bir durumda." dedi.

    "JULIAN ZORLANIYOR"

    Mail'e de açıklama yapan Stella Moris, "Julian zorlanıyor ve korkarım bu küçük inme daha büyük bir saldırının habercisi olabilir." dedi.

    "KAFESLERE KAPATILMIŞ HAYVANLARA BAKIN"

    Assange'ın nişanlısı, "Acilen çözülmesi gerekiyor. Hayvanat bahçesinde kafeslere kapatılmış hayvanlara bakın. Ömürleri kısalıyor. Julian'a olan da bu." diye ekledi.

    Julian Assange, cezaevinde felç geçirdi #2

    175 YILA KADAR HAPİS CEZASI İHTİMALİ

    ABD'ye iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyor.

    Julian Assange, cezaevinde felç geçirdi #3

    YAYINLADIĞI BELGELER GÜNDEMDE

    Washington, Assange'ın yayınladığı belgelerle kendileri adına çalışan Irak ve Afganistan'daki yerel personel veya muhbirlerin hayatını riske attığını öne sürerek gazetecilik veya yayıncılığın suç işleme izni vermediğini savunuyor.

    Basın örgütleri ise Assange'ın yayınladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyor.

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