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    Justin Bieber, eşini paparazzilerden sarılarak korumaya çalışıyor

    Geçen ay paparazzileri eşinin etek altı fotoğraflarını çekmekle suçlayan Justin Bieber, bu konudaki tedbirini bir an bile elden bırakmıyor. Yeni yöntem bulan Bieber, otomobile kadar sarılarak yürüdü.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 12:21
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    Justin Bieber, eşini paparazzilerden sarılarak korumaya çalışıyor

    Genç aşıklar Justin Bieber ve Hailey Baldwin, önceki gün Miami'de görüntülendi.

    27 yaşındaki Bieber ile eşi Hailey Baldwin Bieber, yürüyüş sırasında bir dakika bile birbirlerinden ayrılmadı.

    Geçen ay paparazzileri eşinin etek altı fotoğraflarını çekmekle suçlayan bir keresinde de onlarla tartışmaya giren Bieber, 25 yaşındaki Baldwin'i korumak için yine alışkanlığından vazgeçmedi.

    Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, bir koruma ordusu tarafından çembere alındı.

    SÜREKLİ ARKASINDAN YÜRÜDÜ

    Buna rağmen de kendilerini bekleyen araca gidene kadar Bieber, sürekli olarak eşinin arkasında durdu.

    Onun beline sarılan Justin Bieber, Hailey Baldwin Bieber'ı araca bindirdikten sonra kendisi de aceleyle yanına oturdu.

    Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'ın o anları da paparazzilerin objektiflerine yakalandı.

    Justin Bieber, eşini paparazzilerden sarılarak korumaya çalışıyor #1

    Justin Bieber, eşini paparazzilerden sarılarak korumaya çalışıyor #2

    Justin Bieber, eşini paparazzilerden sarılarak korumaya çalışıyor #3

    Justin Bieber, eşini paparazzilerden sarılarak korumaya çalışıyor #4

    Justin Bieber, eşini paparazzilerden sarılarak korumaya çalışıyor #5

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