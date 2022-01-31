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    Justin Trudeau koronaya yakalandı

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun korona test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
    • AA
    • 31.01.2022 - 20:37
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 21:20
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    Justin Trudeau koronaya yakalandı

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona testinin pozitif çıktığını ve şu ana kadar iyi hissettiğini belirtti.

    Trudeau, "Kendimi iyi hissediyorum ve bu hafta halk sağlığı yönergelerini izleyerek uzaktan çalışmaya devam edeceğim. Millet, lütfen aşı olun." ifadesini kullandı.

    GEÇEN HAFTADAN BU YANA TECRİTTEYDİ

    CBC’nin haberine göre, Trudeau, çocuklarından birinin Kovid-19 testinin geçen hafta pozitif çıkmasından bu yana tecritteydi.

    Kanada Başbakanı, geçen yıl ilk iki korona aşısını olmuş ve bu ayın başlarında destekleyici doz olan üçüncü aşıyı yaptırmıştı.

    Başbakan Trudeau’nun eşi Sophie Gregoire Trudeau da Mart 2020'de salgının ilk günlerinde Kovid-19'a yakalanmıştı.

    KAMYON ŞOFÖRLERİNDEN KAÇMIŞTI

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan kamyon şoförleri ve diğer aşı karşıtı protestocuların eylemi nedeniyle başkent Ottawa’da ikamet ettikleri resmi konut olan Rideau Cottage'dan açıklanmayan bir yere nakledilmişlerdi.

    Justin Trudeau koronaya yakalandı #1


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