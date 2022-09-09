İngiliz Kraliçe'nin ölümü sonrası açıklama yapan Trudeau, konuşmasının bir bölümünde zorlandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'e veda konuşması yaptığı sırada duygusal anlar yaşadı.

Kameraların karşısına geçen Trudeau, Elizabeth hakkında, "Dünyada en sevdiğim insanlardan biriydi. Onu çok özleyeceğim." dedi.

Trudeau'nun duygusal anları

Trudeau, bu ifadesinin ardından gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı.

İngiliz Kraliçe'nin ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendiklerini söyleyen Trudeau, "Kanada'nın varlığının neredeyse yarısı boyunca kraliçemizdi." ifadesini kullandı.

"Kanadalılara derin sevgisi vardı"

Kanada Başbakanı ayrıca, "Kanadalılara bariz derin ve kalıcı sevgisi ve şefkati vardı." diye konuştu.

70 yıldır tahtta bulunan Kraliçe Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

Öncesinde doktorların tıbbi gözetime aldığı Kraliçe'yi görmek için Kraliyet Ailesi'nin üyeleri Balmoral'a akın etti.

Justin Trudeau, Kraliçe'den bahsederken duygulandı ViDEO