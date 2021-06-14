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    Justin Trudeau, NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

    NATO Brüksel'de bulunan karargahında düzenlenen zirveye katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yine çorapları ile gündem olmayı başardı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 16:39
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    Justin Trudeau, NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

    Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

    NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

    ÇORAPLARIYLA GÜNDEME GELMEYİ YİNE BAŞARDI

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun çorapları, dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

    Trudeau'nun çorapları daha öncede birçok kez haberlere konu olmuştu.

    Trudeau, Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda da çoraplarıyla birçok yerde haber olmuştu.

    Justin Trudeau, NATO Zirvesi ne çoraplarıyla damga vurdu #1

    Justin Trudeau, NATO Zirvesi ne çoraplarıyla damga vurdu #2

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