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    Kabe’de hac hazırlıkları devam ediyor

    Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hac hazırlıkları kapsamında Kabe yüzeyinin temizleme çalışmalarının yapıldığını aktardı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 20:41
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 20:47
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    Kabe’de hac hazırlıkları devam ediyor

    Suudi Arabistan’da hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kala Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, Kabe’deki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

    Temizlik çalışmaları kapsamında, Kabe’nin çatısı süpürülürken, çatıdaki mermer yüzey bezlerle silindi ve makinalar ile parlatıldı. Kabe’nin çatısı da tamamen temizlendi.

    YALNIZCA 60 BİN KİŞİYE İZİN VERİLECEK

    Öte yandan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı daha önce koronavirüse  karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye hac izni verileceğini açıklamıştı.

    Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içerisinde hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.

    Kabe’de hac hazırlıkları devam ediyor ViDEO

    Kabe’de hac hazırlıkları devam ediyor #1

    Kabe’de hac hazırlıkları devam ediyor #2

    Kabe’de hac hazırlıkları devam ediyor #3

    Kabe’de hac hazırlıkları devam ediyor #4

    Kabe’de hac hazırlıkları devam ediyor #5

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