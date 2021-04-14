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- Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı
Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı
- İHA
- 14.04.2021 - 05:47
- Güncelleme : 14.04.2021 - 05:51
Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Ramazan ayı bu yıl da tedbirlerin gölgesinde geçiyor.
Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da, Medine’deki Mescid-i Nebevi'de ilk teravih namazı önlemler altında kılındı.
SÜREKLİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hem Mescid-i Haram'da, hem Mescid-i Nebevi'de sterilizasyon çalışmalarının sürekli gerçekleştirildiğini açıkladı.
Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı-Video
TERAVİH 10 REKAT
Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais Ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını duyurmuştu.
Al Sudais, iki camide ibadet edenlerin tüm uluslararası sağlık standartlarını karşılayan güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirileceğini söylemişti.