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    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı

    Ramazan ayının ilk teravih namazı koronavirüs salgını nedeniyle alınan sıkı önlemler altında Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da kılındı.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 05:47
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 05:51
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    Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Ramazan ayı bu yıl da tedbirlerin gölgesinde geçiyor.

    Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da, Medine’deki Mescid-i Nebevi'de ilk teravih namazı önlemler altında kılındı.

    SÜREKLİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

    Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hem Mescid-i Haram'da, hem Mescid-i Nebevi'de sterilizasyon çalışmalarının sürekli gerçekleştirildiğini açıkladı.

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı-Video

    TERAVİH 10 REKAT

    Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais Ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını duyurmuştu.

    Al Sudais, iki camide ibadet edenlerin tüm uluslararası sağlık standartlarını karşılayan güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirileceğini söylemişti.

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı #1

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı #2

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı #3

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı #4

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı #5

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı #6

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı #7

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı #8

    Kabe’de ilk teravih namazı korona önlemleri altında kılındı #9

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