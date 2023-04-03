Kabe'de Ramazan’ın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti Suudi Arabistan, Ramazan ayının ilk 10 günü 9 milyondan fazla Müslüman'ın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu. Aynı dönemde 10 milyondan fazla Müslüman, Mescid-i Nebevi'yi ziyarete gitti.

AA

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kabe’ye, bu yıl milyonlarca kişi gitti.

Özellikle Ramazan ayında son yılların en kalabalık günleri yaşandı.

Adım atacak yer yok

Kutsal mekanın avlusunda adım atacak yer kalmadı.

Kabe’yi gören balkonlar bile dolup, taştı.

İlk 10 günlük rakam: 9 milyon 357 bin 853

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı da, Ramazan ayının ilk 10 günlük bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, Mescid-i Haram'da Ramazan ayının ilk 10 gününde 9 milyon 357 bin 853 Müslüman'ın umre yaptığı ve namaz kıldığı kaydedildi.

10,3 milyon Müslüman, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti

Mescid-i Nebevi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Ramazan’ın ilk on gününde 10,3 milyon Müslüman'ın Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ederek, ibadet ettiği belirtildi.

Sadece 1 kez umre kararı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 26 Mart'taki açıklamasında, "daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için" Ramazan ayında herkesin sadece bir kez umre yapabileceğini duyurmuştu.