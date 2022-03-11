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    Kabe’de sosyal mesafe olmadan ilk Cuma namazı kılındı

    Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından ilk Cuma namazı kılındı.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 22:23
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    Kabe’de sosyal mesafe olmadan ilk Cuma namazı kılındı

    Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi.

    SOSYAL MESAFESİZ CUMA NAMAZI

    Mescid-i Haram’da bugün Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.

    Kabe’de sosyal mesafe olmadan ilk Cuma namazı kılındı #1

    MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR

    Hac ve Umre Bakanlığı, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ancak maske takma zorunluluğunun devam ettiğini açıklamıştı.

    Kabe’de sosyal mesafe olmadan ilk Cuma namazı kılındı #2

    Kabe’de sosyal mesafe olmadan ilk Cuma namazı kılındı #3

    Kabe’de sosyal mesafe olmadan ilk Cuma namazı kılındı #4

    Kabe’de sosyal mesafe olmadan ilk Cuma namazı kılındı #5


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