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- Kabe’de sosyal mesafe olmadan ilk Cuma namazı kılındı
Kabe’de sosyal mesafe olmadan ilk Cuma namazı kılındı
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından ilk Cuma namazı kılındı.
- İHA
- 11.03.2022 - 22:23
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi.
SOSYAL MESAFESİZ CUMA NAMAZI
Mescid-i Haram’da bugün Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR
Hac ve Umre Bakanlığı, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ancak maske takma zorunluluğunun devam ettiğini açıklamıştı.