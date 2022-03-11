Kabe’de sosyal mesafe olmadan ilk Cuma namazı kılındı

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından ilk Cuma namazı kılındı.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi.

SOSYAL MESAFESİZ CUMA NAMAZI

Mescid-i Haram’da bugün Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.





MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR

Hac ve Umre Bakanlığı, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ancak maske takma zorunluluğunun devam ettiğini açıklamıştı.



