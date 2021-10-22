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    Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı

    Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı

    Riyad yönetiminin aldığı kararın ardından Mescid-i Haram'da Müslümanlar, cuma namazı için bir araya geldi.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 16:19
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    Suudi Arabistan, geçtiğimiz hafta koronavirüse karşı iki doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin gevşetilmesine yönelik karar almıştı.

    Bu kapsamda Mescid-i Haram'da, ilk sosyal mesafesiz sabah namazı kılınmıştı.

    CUMA NAMAZINI SOSYAL MESAFESİZ KILDILAR

    Mekke'deki Mescid-i Haram’da, salgın nedeniyle uzun bir sürenin ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı da eda edildi.

    Namaza gelenler, maskelerini takarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

    TAM KAPASİTE İBADET KARARI

    Riyad yönetiminin aldığı karar kapsamında Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin, 17 Ekim’den itibaren tam kapasite olarak ibadete açılmasına izin verilmişti.

    Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı ViDEO

    Kabe de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı #1

    Kabe de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı #2

    Kabe de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı #3

    Kabe de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı #4

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