Kabe'deki elektrikli araç parkuru tepkilere rağmen genişletildi Mescid-i Haram'da Safa ve Merve arasında bulunan 400 metrelik elektrikli araç parkuru, gelen tepkilere rağmen yetkililer tarafından genişletildi.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram, Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak kabul ediliyor.

Her yıl milyonlarca Müslüman'ın hac ve umre için ziyaret ettiği 7 minareli Mescid-i Haram, İslam mimarisinin en önemli örneklerinden biri sayılıyor.

Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Mescid-i Haram'da yapılaşmalar da çoğunlukla tepki çekiyor.

Tepki çekti

Geçtiğimiz aylarda elektrikli araçlarla ibadet, Müslüman camiasından büyük tepki çekmişti.

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Elektrikli araçla Say ibadeti

Safa ve Merve arasındaki Say ibadetini yapmak isteyen bazı ziyaretçiler, yürüyerek yapmak yerine elektrikli araç kullanarak yapmayı tercih ediyor.

İbadetin böyle yapılıp yapılmayacağı tartışma konusuyken kutsal topraklardan gelen görüntülerde, bu ibadet şeklinin farklı bir aşamaya geçtiği görüldü.

Elektrikli araç parkuru genişletildi

400 metrelik alanın içinde bulunan elektrikli araç parkuru genişletildi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise bu görüntülere temkinle yaklaştı.