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Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale

Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale

Afganistan’da ülkeden ayrılmak için Kabil Havalimanı’na akın eden yüzlerce kişiye ses bombası ile müdahale edildi.