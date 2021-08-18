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    Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale

    Afganistan’da ülkeden ayrılmak için Kabil Havalimanı’na akın eden yüzlerce kişiye ses bombası ile müdahale edildi.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 20:07
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 20:12
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    Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale

    Afganistan’da Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerce kişi tahliyelerin sürdüğü Kabil Havalimanı’na akın etmeye devam ediyor.

    Havalimanının kuzey kapısında toplanan sivillere, güvenlik güçleri tarafından ses bombaları ile müdahale edilirken, zaman zaman havaya uyarı ateşi açıldığı bildirildi.

    HALK, GERİ ADIM ATMIYOR

    Atılan bombalara, açılan uyarı ateşlerine rağmen halkın, havalimanına girmek ve ülkeden ayrılmak için elinden geleni yaptığı görüldü.

    Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale VİDEO

    17 KİŞİ YARALANDI

    Kabil Havalimanı girişinde toplanan kalabalık arasında erken saatlerde izdiham çıktığı ve 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

    Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale #1

    Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale #2

    Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale #3

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