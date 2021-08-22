Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
416.033
0.85%
EXEN Coin
26.72
-0.07%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Kabil'de ABD askerlerine verilen bebek ailesine kavuştu

    Pentagon Sözcüsü Kirby, bebeğin son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kirby, tedavisi yapılan bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kabil'de ABD askerlerine verilen bebek ailesine kavuştu

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek, dünyanın gündemine oturdu.

    Görüntülerde, Afganistanlı ailenin uzattığı bebeğin Amerikan askerlerince dikenli tellerle çevrili duvarın üzerinden alındığı ve korumalı yerleşkeye taşındığı görülüyor.

    BEBEĞİN SON DURUMU

    Pentagon Sözcüsü John Kirby, Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.

    Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi." dedi.

    AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

    Bunun üzerine, bir askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.

    Sözcü Kirby, ABD askerinin bu tutumunu "bir merhamet eylemi" olarak nitelendirdi.

    Kabil de ABD askerlerine verilen bebek ailesine kavuştu #1

    Kabil'de çaresiz aileler, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir