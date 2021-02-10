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Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

Bölgeden alınan son bilgilere göre, peş peşe düzenlenen bombalı saldırılar neticesinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar olduğu kesinleşti.