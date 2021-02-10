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- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü
Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü
Bölgeden alınan son bilgilere göre, peş peşe düzenlenen bombalı saldırılar neticesinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar olduğu kesinleşti.
- AA
- 10.02.2021 - 09:30
- Güncelleme : 10.02.2021 - 09:37
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada,bombalı saldırıların Kabil'in Kale-i Abdul Ali, Kuvai Merkez ve Baraki bölgelerinde düzenlendiğini söyledi.
ÜSTLENEN OLMADI
Faramarz tarafından yapılan açıklamda saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrulanırken, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
HER GÜN BOMBALANIYOR
Başkent Kabil'de son 2 aydır neredeyse her gün bombalı saldırılar düzenleniyor.
DIŞİŞLERİ ARACINA SALDIRI
Dün de Kabil'in Çarahi Milli Bas bölgesinde Dışişleri Bakanlığı aracına düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi ölmüştü.