Euro
8.5882
0.2%
Dolar
7.0794
0.15%
Altın
419.61
0.57%
Borsa
1.544
0%
Bitcoin
328.000
-4.28%
EXEN Coin
16.27
1.94%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

    Bölgeden alınan son bilgilere göre, peş peşe düzenlenen bombalı saldırılar neticesinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar olduğu kesinleşti.
    • AA
    • 10.02.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

    Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada,bombalı saldırıların Kabil'in Kale-i Abdul Ali, Kuvai Merkez ve Baraki bölgelerinde düzenlendiğini söyledi.

    ÜSTLENEN OLMADI

    Faramarz tarafından yapılan açıklamda saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrulanırken, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

    Kabil de bombalı saldırı: 2 ölü #1

    HER GÜN BOMBALANIYOR

    Başkent Kabil'de son 2 aydır neredeyse her gün bombalı saldırılar düzenleniyor.

    DIŞİŞLERİ ARACINA SALDIRI

    Dün de Kabil'in Çarahi Milli Bas bölgesinde Dışişleri Bakanlığı aracına düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi ölmüştü.

    Kabil de bombalı saldırı: 2 ölü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir