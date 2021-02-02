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    Kabil'deki bombalı saldırılarda 2 sivil öldü

    Arka arkaya bombalı saldırıların düzenlendiği Kabil'de, 2 sivil hayatını kaybetti.
    • AA
    • 02.02.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 10:59
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    Kabil'deki bombalı saldırılarda 2 sivil öldü

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda patlamalar meydana geldi.

    Saldırı sonucunda ortaya çıkan patlamalara ilişkin yetkililerden açıklama geldi.

    Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, düzenlenen saldırılar ile alakalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    2 SİVİL VEFAT ETTİ

    Cuy Şir ve Selim Kervan bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini bildiren Faramarz, iki sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

    4 YARALI

    4 kişinin yaralandığı bombalı saldırıları henüz üstlenen olmadı.

    DÜN DÜZENLENEN SALDIRILAR

    Kabil'de dün düzenlenen iki bombalı saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetmişti.

    Kabil deki bombalı saldırılarda 2 sivil öldü #1

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