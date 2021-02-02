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- Kabil'deki bombalı saldırılarda 2 sivil öldü
Kabil'deki bombalı saldırılarda 2 sivil öldü
Arka arkaya bombalı saldırıların düzenlendiği Kabil'de, 2 sivil hayatını kaybetti.
- AA
- 02.02.2021 - 10:49
- Güncelleme : 02.02.2021 - 10:59
Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda patlamalar meydana geldi.
Saldırı sonucunda ortaya çıkan patlamalara ilişkin yetkililerden açıklama geldi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, düzenlenen saldırılar ile alakalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2 SİVİL VEFAT ETTİ
Cuy Şir ve Selim Kervan bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini bildiren Faramarz, iki sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
4 YARALI
4 kişinin yaralandığı bombalı saldırıları henüz üstlenen olmadı.
DÜN DÜZENLENEN SALDIRILAR
Kabil'de dün düzenlenen iki bombalı saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetmişti.