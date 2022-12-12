Kabil'de Çinlilere ait otele saldırı düzenlendi

Silahlı ve bombalı saldırıya sahne olan oteldeki son durum kameraya yansıdı.

Afganistan'ın başkenti Kabil, bir kez daha peş peşe saldırılarla sarsıldı.

Kabil'de Çinlilerin de kaldığı otel, iki ayrı saldırının hedefi oldu.

Görgü tanıklarına göre, Şehri Nev bölgesindeki otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Rastgele ateş açtılar

Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı öğrenildi. Patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.

Otelden duman yükseldi

Sosyal medyaya yansıyan anlarda, yangının çıktığı otelden yoğun dumanın yükseldiği görüldü.

Taliban mensupları otele giden tüm caddeyi trafiğe kapattı. AA'nın aktardığına göre, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de Çinlilere ait otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi ViDEO

Patlama sesleri duyuldu

Öte yandan Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, otelden kalanların çoğunun sivil olduğu bilgisini paylaştı.

Otelde kimlerin kaldığına dair ayrıntıya değinmeyen Zadran, saldırganların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığını belirtti.

Saldırının düzenlendiği otelden iki büyük ve birkaç da küçük patlama sesi duyuldu.