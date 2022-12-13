Kabil'de Çinlilerin oteline saldırıyı DEAŞ üstlendi

Terör örgütü, 18 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin öldürüldüğü saldırının arkasında kendilerinin olduğunu açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilerin kaldığı otel, saldırıların hedefi oldu.

Şehri Nev bölgesindeki otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırganlar, otelin içine girdi ve rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında patlama ve silah sesleri duyuldu.

DEAŞ: Saldırıyı biz düzenledik

Başlatılan karşı operasyon, 3 saldırganın öldürülmesiyle son buldu. Dün öğle saatlerindeki saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Kabil'in Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait otele düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

18 kişi yaralandı

AA'nın haberine göre, Kabil'deki Emergency Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 18 kişi ve 3 cesedin hastaneye getirildiği belirtilmişti.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şehri Nev bölgesindeki otelden yabancı uyrukluların kurtarıldığını, iki yabancı uyruklunun otelin penceresinden atlayarak yaralandığını söylemişti.

Kabil'de Çinlilere ait otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi ViDEO