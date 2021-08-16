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    Kabil'de hayat durma noktasına geldi

    Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden sonra insanlar evlerinden çıkmadı. Dükkanların kepenkleri kapalı kalırken, şehir adeta sessizliğe büründü.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 17:31
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    Kabil'de hayat durma noktasına geldi

    Taliban'ın, ABD'nin ve NATO birliklerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da başladığı hızlı ilerleyişi, başkent Kabil'i günler içinde kontrol etmesiyle sona erdi.

    Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ayrıldığı ülkede halk bir yandan Kabil Havalimanı'nda izdiham oluştururken, diğer taraftan başkent sokaklarında sessizlik hakimdi.

    TALİBAN SONRASI KABİL

    6 milyonluk şehirde, Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra insanlar evlerinden çıkmadı, iş yerleri kapalı kaldı. Kabil'de, polis ve trafik kontrolünün de olmadığı kaydedildi.

    ŞEHİRDE SESSİZLİK HAKİM

    Al Jazeera'nin haberine göre, sadece 48 saat önce arabalarla dolup taşan ve bankaların, vize işlem ofislerinin ve seyahat acentelerinin önünde sıraya giren yüzlerce insanın ardından şehirde hayatın neredeyse durma noktasına geldiği ifade edildi.

    Kabil de hayat durma noktasına geldi #1

    Kabil de hayat durma noktasına geldi #2

    Kabil de hayat durma noktasına geldi #3

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