Euro
9.3526
-1.11%
Dolar
7.6286
-0.96%
Altın
461.53
-1.12%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
182.081
1.79%
EXEN Coin
11.84
6.28%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Kabil'de milletvekilinin konvoyuna saldırı

    Konvoya düzenlenen bombalı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 20.12.2020 - 16:55
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 16:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kabil'de milletvekilinin konvoyuna saldırı

    Kabil Milletvekili Han Muhammed Vardak'ın konvoyuna, kentin Sipinkeley bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi.

    8 ÖLÜ, 16 YARALI

    Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, saldırıda aralarında milletvekilinin korumalarının bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, Vardak ile 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.

    Yetkililer patlamanın soruşturulduğunu belirtirken, saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

    Kabil de milletvekilinin konvoyuna saldırı #1

    Kabil de milletvekilinin konvoyuna saldırı #2

    Kabil de milletvekilinin konvoyuna saldırı #3

    Kabil de milletvekilinin konvoyuna saldırı #4

    Kabil de milletvekilinin konvoyuna saldırı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir