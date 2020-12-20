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Kabil'de milletvekilinin konvoyuna saldırı
Konvoya düzenlenen bombalı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 20.12.2020 - 16:55
- Güncelleme : 20.12.2020 - 16:59
Kabil Milletvekili Han Muhammed Vardak'ın konvoyuna, kentin Sipinkeley bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi.
8 ÖLÜ, 16 YARALI
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, saldırıda aralarında milletvekilinin korumalarının bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, Vardak ile 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Yetkililer patlamanın soruşturulduğunu belirtirken, saldırıyı henüz üstelenen olmadı.