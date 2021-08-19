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    Kabil’deki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de 102'inci Bağımsızlık Günü kutlamalarında Afganistan bayrağı ile yürüyen vatandaşlara ateş açıldı.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 19:00
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    Kabil’deki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri

    Afganistan'da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından 102’inci Bağımsızlık Günü kutlamaları Taliban karşıtı protestolara dönüştü.

    "BAYRAĞIMIZ KİMLİĞİMİZ" SLOGANLARI ATILDI

    Taliban’ın ulusal bayrak yerine örgüt bayrağına kullanmasına yönelik tepki gösteren kadın ve erkeklerden oluşan grup, ellerinde Afganistan bayrağı taşıyarak, sık sık “Bayrağımız kimliğimiz” sloganı attı.

    Kabil’deki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri VİDEO

    SİLAH SESLERİ DUYULDU

    Yürüyüş sırasında ilerleyen dakikalarda ise silah seslerinin duyulması üzerine yürüyüşe katılanlar panikle kaçmaya başladı.

    Ateş edenlerin kim olduğu ya da yürüyüşe katılanlardan ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

    Kabil’deki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri #1

    ESADABAD'DAKİ BAĞIMSIZLIK GÜNÜ GÖSTERİLERİNE DE TALİBAN MÜDAHALE ETMİŞTİ

    Kunar vilayetinin merkezi Esadabad kentinde ülkenin İngiltere'den bağımsızlığının yıl dönümü kapsamında gösteri düzenlenmiş, Afganistan bayrağının açıldığı gösteriye Taliban militanlarının ateş açtığını ifade edilmiş, izdiham çıktığını ve can kayıplarının yaşandığı belirtilmişti.

    Kabil’deki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri #2

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