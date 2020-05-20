Kadir gecesi, Kabe'de idrak edildi

Mescid-i Haram'da ibadet edilirken, sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Suudi Arabistan'da bu yıl koronavirüs gölgesinde idrak edildi.

Geçtiğimiz yıllarda ibadet için dolup taşan Kabe'de bu yıl az sayıda kişinin katılımıyla namaz kılındı.

KABE'DE KADİR GECESİ

Kabe'deki görevlilerin katıldığı namaz sırasında sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.