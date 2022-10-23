Çeçen lider Ramazan Kadirov'un çocuklarının, yakaladıkları 3 Ukraynalı askeri babalarına teslim ederken ki görüntüleri büyük tepki çekti.

Çeçen Cumhuriyeti'nin lideri olan ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında saf tutan Ramazan Kadirov yine tepki çeken bir olayla gündeme geldi.

Çocuklarından Kadirov'a Ukraynalı 'esir hediyesi'

18 yaşından küçük üç oğlunu Ukrayna’da savaşmaya gönderen Kadirov'un çocukları babalarına Ukraynalı esir "hediye" etti.

Akhmat, Eli ve Adam Kadirov, RF Savunma Bakanlığı'nın Batı-Akhmat taburunun bir parçası olarak yürütülen özel bir operasyona katılımları sırasında etkisiz hale getirdikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yakalanan üç askeri babalarına hediye ederki görüntüleri ise Kadirov Telegram hesabından paylaştı.

Kadirov esir Ukrayna askerlerini kamera önünde aşağıladı - Video

"Yakında normal insan gibi yaşamayı öğrenecekler"

"Esirlere geleneksel Çeçen yemeği GILNIŞ yedirdik. Yakında normal insan gibi yaşamayı öğrenecekler" diyen Ramazan Kadirov ise çocuklarını tebrik etti.