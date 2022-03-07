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    Kadirov'dan Zelensky'e uyarı: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur

    Kadirov'dan Zelensky'e uyarı: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin tahliyesi olasılığı üzerinde çalıştığı iddiaları hakkında açıklama yapan Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Zelensky’e Rusya’ya kaçmasını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 23:35
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 23:38
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    Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’in Ukrayna'dan tahliyesi gündeme gelmişti.

    "İNGİLTERE'YE DEĞİL, RUSYA'YA KAÇ"

    İngiltere ve ABD istihbaratının Zelensky’nin ülkeden tahliyesi olasılığı üzerinde çalıştığına yönelik haberler hakkında açıklama yapan Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov ise, Zelensky’e "İngiltere’ye değil, Rusya’ya kaçma" çağrısı yaptı.

    Kadirov, Telegram’daki açıklamasında, “Zelenskiy, İngiltere’ye değil, Rusya’ya kaçsan daha iyi olur, yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın. Senin de Ukrayna halkının kurtuluşu da Vladimir Putin’le görüşmen ve anlaşman halinde gelecek” ifadelerini kullandı.

    Kadirov dan Zelensky e uyarı: Rusya ya kaçsan daha iyi olur #1

    "LİDERİMİZ SENİ ANLAYIP, UYGUN BİR KARAR VERECEKTİR"

    Zelenskiy’nin kandırıldığını ve kendi halkını kandırdığını belirten Kadirov, Ukrayna liderinin Rus askerleri ile birlikte ülkesinden Banderacıları def etmesi gerektiğini kaydetti.

    Kadirov, “Bu, hiçbir şekilde yardım etmeyen yabancılarla yapılmamalı. Ben liderimizi tanırım. O ileri görüşlü ve bilgedir, seni anlayıp Ukrayna halkına uygun bir karar verecektir” dedi.

    Kadirov dan Zelensky e uyarı: Rusya ya kaçsan daha iyi olur #2

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    Kadirov dan Zelensky e uyarı: Rusya ya kaçsan daha iyi olur #3


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