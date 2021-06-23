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    Kahire’de otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

    Ekim Köprüsü’nden seyir halindeki otomobilin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. O anlar kameraya alındı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 07:48
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:02
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    Kahire’de otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

    Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Ekim Köprüsü’nden seyir halinde araç düştü.

    Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, köprünün altından geçen 2 yaya ise yaralandı.

    YAYALAR SANİYELERLE KURTULDU

    Aracın düşmesi ile köprünün altından geçen yayalar büyük panik yaşarken, şans eseri ölen olmadı.

    Aracın köprüden düştüğü an ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Kahire'de otomobil köprüden düştü: 1 ölü 2 yaralı VİDEO

    Kahire’de otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Kahire’de otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı #2

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