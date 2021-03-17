Kaliforniya'da havai fişek dolu evde patlama

Havai fişekle dolu olan evdeki patlama sonucu, çevredeki binalar zarar gördü.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Ontario ilçesinde havai fişek dolu bir evde patlama meydana geldi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktığı, birkaç evin de hasar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Patlama anı ise kameraya yansıdı.

ABD'de havai fişek dolu evde patlama