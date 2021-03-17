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- Kaliforniya'da havai fişek dolu evde patlama
Kaliforniya'da havai fişek dolu evde patlama
Havai fişekle dolu olan evdeki patlama sonucu, çevredeki binalar zarar gördü.
- DHA
- 17.03.2021 - 11:03
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Ontario ilçesinde havai fişek dolu bir evde patlama meydana geldi.
Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.
O ANLAR KAMERADA
Patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktığı, birkaç evin de hasar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Patlama anı ise kameraya yansıdı.
ABD'de havai fişek dolu evde patlama