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    Kaliforniya'da havai fişek dolu evde patlama

    Havai fişekle dolu olan evdeki patlama sonucu, çevredeki binalar zarar gördü.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 11:03
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    Kaliforniya'da havai fişek dolu evde patlama

    ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Ontario ilçesinde havai fişek dolu bir evde patlama meydana geldi.

    Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktığı, birkaç evin de hasar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Patlama anı ise kameraya yansıdı.

    ABD'de havai fişek dolu evde patlama

    Kaliforniya da havai fişek dolu evde patlama #1

    Kaliforniya da havai fişek dolu evde patlama #2

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