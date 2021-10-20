Kaliforniya'da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti Valisi Gavin Newsom, kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.

Kaliforniya Eyaleti Valisi Gavin Newsom, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek Kaliforniya sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.

"SU TÜKETİMİNİ EN AZ YÜZDE 15 AZALTIN" ÇAĞRISI

Kaliforniyalılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.

YAĞIŞLARIN İKİ KAT ARTMASI GEREKİYOR

Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.