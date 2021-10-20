Euro
10.7371
-0.82%
Dolar
9.2057
-0.95%
Altın
528.55
-0.02%
Borsa
1.433
0.21%
Bitcoin
603.402
0.97%
BTXN Coin
21.49
3.91%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Kaliforniya'da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

    ABD'nin Kaliforniya Eyaleti Valisi Gavin Newsom, kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.
    • AA
    • 20.10.2021 - 22:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaliforniya'da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

    Kaliforniya Eyaleti Valisi Gavin Newsom, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek Kaliforniya sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.

    "SU TÜKETİMİNİ EN AZ YÜZDE 15 AZALTIN" ÇAĞRISI

    Kaliforniyalılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.

    Kaliforniya da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi #1

    YAĞIŞLARIN İKİ KAT ARTMASI GEREKİYOR

    Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.

    Kaliforniya da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi #2

    Kaliforniya da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi #3

    Kaliforniya da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir