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    Kaliforniya’da, maske zorunluluğu geri getirildi

    Vaka artışları ve Omicron varyantının da etkisi ile Kaliforniya eyaletinde, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun yeniden getirildiği belirtildi.
    • AA
    • 14.12.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 11:08
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    Kaliforniya’da, maske zorunluluğu geri getirildi

    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, koronavirüs vakalarında artış meydana geldi. Vakalardaki artış, beraberinde tedbirleri getirdi.

    Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başladı. Eyalet yönetimi, yeni düzenlemenin 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

    AŞI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

    Kapalı alanlarda maske takmanın yanı sıra sağlık çalışanlarının, kamu personelinin, öğretmen ve öğrencilerin aşılanması da zorunlu kılındı.

    ABD’de Washington, Oregon, Illinois, New Mexico, Nevada ve Hawaii eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takmak zorunlu.

    YEREL YÖNETİMLER MASKE ZORUNLULUĞU GETİRMEYE BAŞLADI

    Eyalet genelinde maske zorunluluğu, aşı olmuş kişiler için 15 Haziran’da kaldırılmıştı.

    Ancak ülke genelinde virüsün Omicron varyantının tespit edilmesi ve vaka sayılarında artış görülmesi üzerine eyaletteki yerel yönetimler, yavaş yavaş maske zorunluluğu getirmeye başlamıştı.

    Kaliforniya’da, maske zorunluluğu geri getirildi #1

    74 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yaklaşık 2 haftadır vaka sayılarının artışta olduğu Kaliforniya’da bugüne kadar 4 milyon 886 bin 509 vaka kaydedildi.

    74 bin 685 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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